«Барселона» забила наименьшее количество голов за сезон в Примере, начиная с 2004 года

«Барселона» завершила чемпионат Испании сезона-2021/2022 с наименьшим количеством мячей за последние 17 лет. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в «Твиттере».
Как отмечает источник, впервые с сезона-2004/2005 каталонцы не сумели преодолеть отметку в 100 голов за сезон – в нынешнем сине-гранатовые забили лишь 86 мячей, из которых 68 в Примере. Меньше за сезон в чемпионате Испании футболисты «Барселоны» забивали последний раз только в сезоне-2003/2004 – 63 гола.
«Барселона» — «Вильярреал». Обзор матча.
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Напомним, в заключительном туре «Барселона» всухую на домашнем поле уступила «Вильярреалу» (0:2). По итогам сезона подопечные Хави заняли второе место, набрав 73 очка в 38 турах.
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