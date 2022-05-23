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Названо имя самого ценного игрока сезона чемпионата Италии

Названо имя самого ценного игрока сезона чемпионата Италии
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Самым ценным игроком завершившегося сезона Серии А стал нападающий «Милана» Рафаэл Леау, сообщает официальный сайт итальянской лиги.

Вручение трофея игроку состоялось после матча «Сассуоло» — «Милан» (0:3).

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво прокомментировал это событие: «Несомненно, Леау является одним из символов «Милана» как чемпиона Италии, нападающий, который всегда может показать отличное зрелище. Футбольный азарт, непредсказуемость, спортивная сила и техника на скорости уже сделали его лучшим игроком, одним из самых ярких талантов на международном уровне», — приводит слова Де Сьерво официальный сайт лиги.

Рафаэл Леау сыграл за «Милан» в завершившемся сезоне Серии А 34 матча, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Лучшие голы «Милана» в ворота «Вероны».

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