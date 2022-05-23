В «Рубине» заявили, что Слуцкий продолжит работу в клубе, несмотря на вылет в ФНЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что главный тренер Леонид Слуцкий продолжит руководить командой в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«Рубин» продолжит работу со Слуцким», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».

Казанская команда в 30-м туре Российской Премьер-Лиге (РПЛ) проиграла дома «Уфе» (1:2) и уступила башкирской команде место в cтыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе страны.



51-летний Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Под его руководством команда в 77 матчах во всех турнирах одержала 30 побед, 15 раз сыграла вничью и 32 раза проиграла.



Соглашение между Слуцким и «Рубином», согласно порталу Transfermarkt, истекает летом 2024 года.