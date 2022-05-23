Губерниев — о владельцах «Спартака»: может, продать клуб и оставить только канал Заремы?
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на расформирование команды «Спартак-2», выступавшей в ФНЛ. Ранее стало известно, что руководство «Спартака» приняло решение закрыть проект второй команды.
«Владельцы футбольного «Спартака» закрывают вторую команду! Может, им клуб продать и оставить только телеграм-канал Заремы?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что московский клуб намерен сосредоточиться на развитии академии и молодёжной команды красно-белых. В изменившихся реалиях, с учётом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным.
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