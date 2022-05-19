Касаткина: мысли Заремы Салиховой — это самое интересное, что происходит в РПЛ

Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что самое интересное, что происходит в Российской Премьер-Лиге – это высказывания Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая входила в совет директоров московского клуба.

«Буду ли я смотреть финал Кубка России по футболу? Мне интереснее иногда читать высказывания Заремы Салиховой. Её мысли — это самое интересное, что происходит в российском чемпионате. А сам российский футбол я не особо смотрю, он не вызывает никаких эмоций. Очень медленный, мало техничных игроков», — приводит слова Дарьи Касаткиной «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее Зарема Салихова неоднократно в жёсткой форме критиковала арбитров и функционеров российского футбола.