Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «ПСЖ» скандировали оскорбления в адрес «Реала», Мбаппе слушал их с улыбкой

Фанаты «ПСЖ» скандировали оскорбления в адрес «Реала», Мбаппе слушал их с улыбкой
Комментарии

Болельщики «Пари Сен-Жермен» скандировали оскорбительные кричалки в адрес мадридского «Реала» во время выступления президента парижан Нассера Аль-Хелаифи по поводу продления контракта с Килианом Мбаппе, информирует Marca.

Президент «ПСЖ» перед заполненным стадионом объявил о пролонгации сотрудничества с Мбаппе. Фанаты парижан начали организованно скандировать оскорбления в адрес «Реала», который проиграл борьбу за право подписания Килиана. Примечательно, что сам Мбаппе слушал эти кричалки болельщиков с улыбкой на лице.

Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивался 30 июня 2022 года. Новое соглашение сторон рассчитано до 2025 года.

Грандиозное предательство. Как Килиан Мбаппе цинично подложил «Реалу» свинью Грандиозное предательство. Как Килиан Мбаппе цинично подложил «Реалу» свинью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022