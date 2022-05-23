Фанаты «ПСЖ» скандировали оскорбления в адрес «Реала», Мбаппе слушал их с улыбкой

Болельщики «Пари Сен-Жермен» скандировали оскорбительные кричалки в адрес мадридского «Реала» во время выступления президента парижан Нассера Аль-Хелаифи по поводу продления контракта с Килианом Мбаппе, информирует Marca.

Президент «ПСЖ» перед заполненным стадионом объявил о пролонгации сотрудничества с Мбаппе. Фанаты парижан начали организованно скандировать оскорбления в адрес «Реала», который проиграл борьбу за право подписания Килиана. Примечательно, что сам Мбаппе слушал эти кричалки болельщиков с улыбкой на лице.

Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивался 30 июня 2022 года. Новое соглашение сторон рассчитано до 2025 года.