Фанаты «ПСЖ» скандировали оскорбления в адрес «Реала», Мбаппе слушал их с улыбкой

Болельщики «Пари Сен-Жермен» скандировали оскорбительные кричалки в адрес мадридского «Реала» во время выступления президента парижан Нассера Аль-Хелаифи по поводу продления контракта с Килианом Мбаппе, информирует Marca.
Президент «ПСЖ» перед заполненным стадионом объявил о пролонгации сотрудничества с Мбаппе. Фанаты парижан начали организованно скандировать оскорбления в адрес «Реала», который проиграл борьбу за право подписания Килиана. Примечательно, что сам Мбаппе слушал эти кричалки болельщиков с улыбкой на лице.
Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивался 30 июня 2022 года. Новое соглашение сторон рассчитано до 2025 года.
- 23 мая 2022
-
13:46
-
13:41
-
13:31
-
13:28
-
13:26
-
13:17
-
13:11
-
13:07
-
13:02
-
12:53
-
12:49
-
12:35
-
12:26
-
12:24
-
12:18
-
12:09
-
12:07
-
12:03
-
12:00
-
11:52
-
11:52
-
11:38
-
11:37
-
11:32
-
11:31
-
11:24
-
11:23
-
11:19
-
11:13
-
11:12
-
10:56
-
10:46
-
10:43
-
10:42
-
10:28