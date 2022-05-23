Президент ФНЛ Алаев прокомментировал закрытие «Спартака-2»

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев прокомментировал новость о закрытии «Спартака-2».
«Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил закрытие второй команды, официальные документы в лигу поступят в ближайшее время.
Хочу поблагодарить «Спартак-2» за яркий футбол на протяжении всех сезонов в ФНЛ и пожелать московскому клубу успехов в дальнейшей подготовке молодых игроков», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что московский клуб намерен сосредоточиться на развитии академии и молодёжной команды красно-белых. В изменившихся реалиях, с учётом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным.
- 23 мая 2022
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