«Я не думаю об этом». Эрик тен Хаг — о чемпионстве с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что не думает о возможном завоевании с командой чемпионского титула в Англии.

«Я не думаю об этом в данный момент. Думаю, что это проект, который требует времени. Мы хотим побеждать в каждой игре. Мы переходим от игры к игре, а дальше посмотрим», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Нынешний сезон «Манчестер Юнайтед» закончил на шестом месте турнирной таблицы чемпионата Англии с 58 очками. Оно позволяет в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

Тен Хаг начнёт руководить английской командой со следующего сезона. Ранее он заявил, что Криштиану Роналду будет частью его проекта.

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