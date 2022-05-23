RMC Sport: «Монако» получит € 35 млн за продление контракта Мбаппе с «ПСЖ»

«ПСЖ» выплатит «Монако» € 35 млн после продления контракта с бывшим нападающим монегасков Килианом Мбаппе. Об этом сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, для активации этого пункта контракта Мбаппе нужно было либо перейти в другую команду, либо подписать новый контракт с парижанами.

В 2017 году «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» на год с опцией обязательного выкупа за € 180 млн. Сообщается, что первые € 90 млн «Монако» получил в 2018 году, ещё € 55 млн — в 2019 году. € 35 млн будут выплачены клубу после нового контракта Мбаппе и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне 23-летний французский форвард провёл за «ПСЖ» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 39 голов и сделал 21 результативную передачу.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость французского нападающего в € 160 млн.