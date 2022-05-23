Никитин — о потере сознания Стукаловым: пресс-атташе преувеличил, всё было нормально

Защитник «Уфы» Алексей Никитин высказался о состоянии главного тренера команды Алексея Стукалова после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Рубином» (2:1).

«Хорошая работа нашего пресс-атташе, он немножко преувеличил. По ходу игры, если вы видели реакцию обоих главных тренеров, как они переживали. На них было страшно смотреть. После финального свистка тренер просто сидел на скамейке. Можно сказать, что он отдал всего себя и с ним было всё нормально», — рассказал Никитин в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч».

Сообщалось, что специалист потерял сознание в раздевалке команды после игры. Однако он посетил послематчевую конференцию и ответил на вопросы журналистов. Сам Стукалов заявлял, что у него лишь заболела голова от эмоций на поле.