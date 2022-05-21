Стукалов — о потере сознания: из-за эмоций резко заболела голова

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал информацию о потере сознания после матча 30-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1).

«Что со мной стало в раздевалке? В раздевалке со мной уже всё было хорошо. Это на поле было плохо – эмоции, от них резко голова заболела. Не переживайте», — приводит слова Стукалова «Матч ТВ».

Напомним, благодаря победе в матче заключительного тура чемпионата «Уфа» не потеряла прописку в РПЛ, а «Рубин» покинул элитный дивизион российского футбола.

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».