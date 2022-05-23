Агент Хаджикадунича ответил на вопрос о будущем игрока в «Ростове»

Агент Валид Фаур, представляющий интересы защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, выступающего на правах аренды за «Мальмё», ответил на вопрос о будущем игрока.
«Сейчас я нахожусь вместе с Деннисом. Говорить пока не о чем, он останется в «Мальмё». У него контракт, который он будет соблюдать: аренда до конца сезона в Швеции. Уже потом мы будем выбирать: остаться или уходить куда-то ещё.
Я нахожусь в контакте с людьми из России, как и четыре года назад. Никакой конкретной информации у меня нет. Аренда до конца сезона — это то, на что мы согласились», — сказал Фаур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, Хаджикадунич в марте перебрался на правах аренды в «Мальмё». Срок арендного соглашения истекает в конце 2022 года. Защитник воспользовался правом, которое ФИФА предоставила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ.
- 23 мая 2022
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