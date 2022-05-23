Голкипер «Химок» — единственный игрок РПЛ, который провёл два сезона подряд без замен

Вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов — единственный футболист, который сумел отыграть два сезона Российской Премьер-Лиги подряд без замен. Об этом сообщает официальный телеграм-канал подмосковного клуба.

Голкипер подмосковной команды за это время провёл все 60 матчей чемпионата, суммарно отыграв 5400 минут на футбольном поле. Илье Лантратову удалось 20 раз из 60 не пропустить ни одного мяча за матч.

В сезоне-2021/2022 Российской Премьер-Лиги 26-летний Илья Лантратов провёл за «Химки» 31 матч во всех турнирах и пропустил 47 голов. На счету голкипера — 10 матчей, в которых он не пропустил ни одного мяча.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера подмосковной команды в € 2 млн.