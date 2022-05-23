Стефано Пиоли признан лучшим тренером Серии А сезона-2021/2022

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим тренером итальянской Серии А сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте турнира.
«Стефано Пиоли был настоящим лидером «Милана», который вернулся спустя 11 сезонов, чтобы выиграть чемпионат Италии. Вклад Пиоли в успех команды очевиден», — отметил генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.
Напомним, в заключительном туре чемпионата Италии «Милан» разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0 и занял первое место по итогам сезона. «Россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. Команда в 19-й раз в истории стала чемпионом Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36.
Пиоли возглавляет «Милан» с 2019 года. Его контрактное соглашение с командой рассчитано до 2023 года.
- 23 мая 2022
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