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В «Зените» сообщили о намерении предложить Сергею Семаку трёхлетний контракт

В «Зените» сообщили о намерении предложить Сергею Семаку трёхлетний контракт
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский клуб намерен предложить главному тренеру Сергею Семаку новый контракт.

«Правда ли, что «Зенит» хочет продлить контракт с Семаком на три года? Правда», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что Алексей Миллер сообщил ему о том, что у Семака предусмотрен один год продления по действующему соглашению, но «Зенит» готовит трёхлетний контракт для своего главного тренера.

За четыре года под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл четыре титула чемпиона России, а также Кубок страны и два Суперкубка. Высшим достижением в еврокубках при Сергее Семаке стал выход в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2018/2019.

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