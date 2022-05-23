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Канчельскис оценил желание «Зенита» предложить Семаку трёхлетний контракт

Канчельскис оценил желание «Зенита» предложить Семаку трёхлетний контракт
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал желание «Зенита» предложить главному тренеру Сергею Семаку новый контракт.

«Если хотят, то пусть подписывают. Другого тренера нет, да и не будет. У нас большая проблема в российском футболе — не будет еврокубков. У «Зенита» нет конкурентов: в ближайшее время их не будет. Семак выиграл четыре чемпионства подряд! Пожелаю ему удачи и всему «Зениту».

Дай бог, чтобы в следующем сезоне была интрига. Надеюсь, «Спартак» постарается, а не как в этом сезоне безобразно сыграет. ЦСКА всегда будет составлять конкуренцию. Что касается нынешнего сезона, «Сочи» выступил достаточно хорошо. «Динамо» сопротивлялось — они молодцы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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