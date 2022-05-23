Канчельскис оценил желание «Зенита» предложить Семаку трёхлетний контракт

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал желание «Зенита» предложить главному тренеру Сергею Семаку новый контракт.

«Если хотят, то пусть подписывают. Другого тренера нет, да и не будет. У нас большая проблема в российском футболе — не будет еврокубков. У «Зенита» нет конкурентов: в ближайшее время их не будет. Семак выиграл четыре чемпионства подряд! Пожелаю ему удачи и всему «Зениту».



Дай бог, чтобы в следующем сезоне была интрига. Надеюсь, «Спартак» постарается, а не как в этом сезоне безобразно сыграет. ЦСКА всегда будет составлять конкуренцию. Что касается нынешнего сезона, «Сочи» выступил достаточно хорошо. «Динамо» сопротивлялось — они молодцы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.