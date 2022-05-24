Мбаппе: «Мечта играть за «Реал» не закончилась, я просто подписал контракт на 3 года

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после продления контракта с клубом ответил на вопрос журналистов о вероятности его перехода в «Реал» в будущем и об отношении к «Королевскому клубу».
На вопрос, закончилась ли его мечта играть за «Реал», Килиан ответил: «Она никогда не заканчивалась и не закончится. Единственное, что я сейчас просто подписал контракт ещё на три года. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем», — приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на BBC.
Напомним, Мбаппе отказался от перехода в другую команду и заключил новое соглашение с «ПСЖ». Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В сезоне-2021/2022 23-летний нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. С 2017 года Мбаппе вызывается в сборную Франции.
Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе.
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