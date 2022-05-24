Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Монако» прокомментировал будущее Тчуамени

Директор «Монако» прокомментировал будущее Тчуамени
Комментарии

Директор «Монако» Пол Митчелл прокомментировал будущее французского полузащитника Орельена Тчуамени.

«Честно говоря, мне без разницы, будет это «Реал» или «Ливерпуль». Важнее всегда нужная сумма отступных. Предложение должно быть очень весомым, чтобы они убедили нас продать одного из лучших игроков клуба», — приводит слова Митчелла RMC.

По сведениям источника, 22-летний футболист взял несколько дней на выбор окончательного продолжения своей карьеры.

Тчуамени стал футболистом «Монако» в январе 2020 года, перейдя из «Бордо». В прошедшем сезоне полузащитник в 50 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Соглашение между Тчуамени и «Монако» истекает в 2024 году.

Новость по теме
Тчуамени, скорее всего, не перейдёт в «Реал» летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022