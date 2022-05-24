Директор «Монако» прокомментировал будущее Тчуамени

Директор «Монако» Пол Митчелл прокомментировал будущее французского полузащитника Орельена Тчуамени.



«Честно говоря, мне без разницы, будет это «Реал» или «Ливерпуль». Важнее всегда нужная сумма отступных. Предложение должно быть очень весомым, чтобы они убедили нас продать одного из лучших игроков клуба», — приводит слова Митчелла RMC.



По сведениям источника, 22-летний футболист взял несколько дней на выбор окончательного продолжения своей карьеры.



Тчуамени стал футболистом «Монако» в январе 2020 года, перейдя из «Бордо». В прошедшем сезоне полузащитник в 50 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал три результативные передачи.



Соглашение между Тчуамени и «Монако» истекает в 2024 году.