В «Салернитане» заинтересованы в Эдинсоне Кавани

Нападающий Эдинсон Кавани может пополнить состав итальянской «Салернитаны». Об интересе к уругвайскому форварду заявил президент футбольного клуба Данило Ерволино.
«Я хотел бы подписать контракт с Эдинсоном Кавани в качестве свободного агента. Его переход стал бы прекрасным подарком городу, поскольку «Салернитана» остаётся в Серии А», — приводит слова Ерволино в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
Президент «Салернитаны» также добавил, что намерен сохранить в команде французского полузащитника Франка Рибери ещё на один сезон.
Эдинсон Кавани с 2020 года выступал за «Манчестер Юнайтед». В понедельник, 23 мая, манкунианцы объявили об уходе 35-летнего уругвайца, который в сезоне-2021/2022 забил два гола в 20 матчах за английский клуб.
«Салернитана» заняла 17-е место в Серии А и продолжит выступление в высшем итальянском дивизионе в следующем сезоне.
- 24 мая 2022
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