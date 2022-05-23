Кавани показал средний палец фанату «МЮ» после того, как отыграл последний матч за клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани, который по окончании этого сезона покинет английский клуб, поссорился с фанатом команды, показав тому средний палец после матча 38-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Metro.

Кавани отыграл все 90 минут в матче с «Кристал Пэлас», в котором «МЮ» уступил со счётом 1:0.

Непонятно, что было сказано болельщиком «Юнайтед» уругвайскому форварду, но ясно видно, как бывший нападающий «ПСЖ» показал этот жест одному конкретному болельщику, когда направлялся к автобусу, а затем ещё раз, когда он садился в автобус.

Кавани выглядел взбешённым тем, что было сказано, и его реакция вызвала возмущение болельщиков, ожидавших у автобуса, многие из которых кричали в ответ и насмехались над форвардом.