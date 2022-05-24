Гендиректор «Рубина» Сайманов: удастся ли продавить расширение? Думаю, нет

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался перед заседанием исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором будет рассматриваться вопрос расширения Российской Премьер-Лиги.

«Чего жду от исполкома? Не знаю. Удастся ли продавить расширение? Думаю, нет», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.