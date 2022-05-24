Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Рубина» Сайманов: удастся ли продавить расширение? Думаю, нет

Гендиректор «Рубина» Сайманов: удастся ли продавить расширение? Думаю, нет
Комментарии

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался перед заседанием исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором будет рассматриваться вопрос расширения Российской Премьер-Лиги.

«Чего жду от исполкома? Не знаю. Удастся ли продавить расширение? Думаю, нет», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Будущее российского футбола решается прямо сейчас! Онлайн с исторического заседания РФС Будущее российского футбола решается прямо сейчас! Онлайн с исторического заседания РФС
Самая дикая концовка сезона! Так, как вылетел Слуцкий, из РПЛ ещё не вылетали Самая дикая концовка сезона! Так, как вылетел Слуцкий, из РПЛ ещё не вылетали

Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022