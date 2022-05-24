Грилиш подколол Бернарду Силву за игру с «Виллой» во время чемпионского парада «Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш пошутил над одноклубником Бернарду Силвой, сказав, что португалец был далёк от того, чтобы принести чемпионский титул для «Сити» в матче 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Бернарду Силва был заменён на Илкая Гюндогана, который в конечном итоге забил два мяча в ворота «Виллы» и принёс титул «горожанам». При этом сам Джек Грилиш даже не вышел на поле в решающем матче чемпионата.
«Ранее я говорил тренеру, что выиграть свой первый титул было здорово. Я хочу поблагодарить всех, но главный человек, которому я хочу сказать спасибо, — это Бернарду Силва за то, что он ушёл с поля на 70-й минуте, потому что вчера он был далёк от того, чтобы принести нам чемпионство», — приводит слова Грилиша Manchester Evening News.
- 24 мая 2022
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