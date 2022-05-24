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«Не поздно ли?» Карпин — о возможном отъезде Дзюбы в Европу

«Не поздно ли?» Карпин — о возможном отъезде Дзюбы в Европу
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном переезде нападающего Артёма Дзюбы в Европу. Напомним, по окончании нынешнего сезона футболист покинет «Зенит».

«Пора ли Артёму Дзюбе в Европу? Не поздно ли? А не «пора».

А пора ли Захаряну в Европу? Не знаю, созрел ли он для этого или нет. С точки зрения карьерного роста, конечно, ему лучше уехать. Но я не знаю, готов он или нет», — приводит слова Карпина Sport24.

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Напомним, Артём Дзюба объявил об уходе из «Зенита» 22 мая 2022 года. Он опубликовал видео, на котором предстал в образе супергероя вселенной Marvel Дэдпула. В 249 матчах за «Зенит» российский форвард забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

33-летний Дзюба перешёл в стан «Зенита» в 2015 году. Он становился лучшим бомбардиром команды в сезонах-2015/2016 (23), 2018/2019 (13), 2019/2020 (21), 2020/2021 (22) и 2021/2022 (13).

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