Евгений Гинер не стал отвечать на вопрос о будущем Березуцкого после исполкома РФС

Заместитель председателя совета директоров, президент ЦСКА Евгений Гинер не стал отвечать на вопрос о будущем главного тренера команды Алексея Березуцкого после исполкома РФС.



«Березуцкий? Мы же на исполкоме, а не на собрании ЦСКА», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее появлялась информация о том, что главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) попросил руководство армейцев освободить его от должности наставника команды.



По сведениям источника, Березуцкий заявил руководству ЦСКА, что не видит перспектив в своей дальнейшей работе на тренерском мостике армейской команды и хочет уйти с должности по окончании сезона. О реакции боссов ЦСКА на подобное заявление Алексея Березуцкого ничего не известно.