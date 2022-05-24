Евгений Гинер не стал отвечать на вопрос о будущем Березуцкого после исполкома РФС

Заместитель председателя совета директоров, президент ЦСКА Евгений Гинер не стал отвечать на вопрос о будущем главного тренера команды Алексея Березуцкого после исполкома РФС.
«Березуцкий? Мы же на исполкоме, а не на собрании ЦСКА», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее появлялась информация о том, что главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) попросил руководство армейцев освободить его от должности наставника команды.
По сведениям источника, Березуцкий заявил руководству ЦСКА, что не видит перспектив в своей дальнейшей работе на тренерском мостике армейской команды и хочет уйти с должности по окончании сезона. О реакции боссов ЦСКА на подобное заявление Алексея Березуцкого ничего не известно.
- 24 мая 2022
-
14:14
-
14:05
-
14:03
-
13:56
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:49
-
13:44
-
13:37
-
13:35
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:24
-
13:19
-
13:18
-
13:17
-
13:15
-
13:01
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:49
-
12:41
-
12:40
-
12:35
-
12:26
-
12:19
-
12:10
-
12:05
-
11:53
-
11:46
-
11:44
-
11:40