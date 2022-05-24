Роман Широков рассказал, в каком случае нужно отказаться от создания Кубка лиги

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о возможном создании Кубка лиги по футболу в России.

«Кубок лиги? Если это будет коммерческий турнир, то такой турнир нужен. Если за участие должны платить клубы, чтобы просто поиграть, то я считаю, что тогда кубок лиги не нужен. У нас экономика и так не самая благоприятная, чтобы тратиться ещё на участие в турнирах. Откуда деньги брать?» — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, исполком Российского футбольного союза установил срок доработки, просчёта финансовой модели Кубка лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года.



Пресс-служба РФС сообщила, что турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые слоты высокоинтенсивными матчами и дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ.