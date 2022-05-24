Трое мужчин принесли медаль Пиоли в полицию, сказав, что нашли её на поле стадиона

Главному тренеру «Милана» Стефано Пиоли будет возвращена украденная медаль за победу в Серии А. Трое мужчин принесли её в полицию, заявив, что нашли её на поле. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

После матча 38-го тура Серии А с «Сассуоло» Стефано Пиоли рассказал, что у него украли чемпионскую медаль Серии А во время празднований.

Три молодых человека в возрасте от 20 до 25 лет принесли медаль в полицию. Они заявили, что нашли её на поле стадиона, возле выхода из раздевалок. Полиция начала расследование с целью проверки фактов.

«Милан» стал чемпионом Италии, набрав 86 очков в сезоне-2021/2022. Подопечные Стефано Пиоли опередили занявшего второе место «Интер» на два очка. Для Пиоли этот титул стал первым в профессиональной карьере тренера.