Трое мужчин принесли медаль Пиоли в полицию, сказав, что нашли её на поле стадиона
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Главному тренеру «Милана» Стефано Пиоли будет возвращена украденная медаль за победу в Серии А. Трое мужчин принесли её в полицию, заявив, что нашли её на поле. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
После матча 38-го тура Серии А с «Сассуоло» Стефано Пиоли рассказал, что у него украли чемпионскую медаль Серии А во время празднований.
Три молодых человека в возрасте от 20 до 25 лет принесли медаль в полицию. Они заявили, что нашли её на поле стадиона, возле выхода из раздевалок. Полиция начала расследование с целью проверки фактов.
«Милан» стал чемпионом Италии, набрав 86 очков в сезоне-2021/2022. Подопечные Стефано Пиоли опередили занявшего второе место «Интер» на два очка. Для Пиоли этот титул стал первым в профессиональной карьере тренера.
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