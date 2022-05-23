Главный тренер «Милана» сделал татуировку в честь победы клуба в Серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сделал татуировку по случаю победы клуба в Серии А в сезоне-2021/2022.

56-летний итальянский специалист изобразил щит в цвете итальянского флага с цифрой 19 в середине. Ровно столько титулов чемпиона страны теперь стало у «Милана».

Фото со Стефано Пиоли опубликовал тату-мастер Андреа Коста.

«Заслуженный мистер Пиоли», — написал Коста в своих соцсетях.

Для главного тренера «Милана» этот трофей стал первым в тренерской карьере. Помимо этого, ранее стало известно, что Пиоли был признан лучшим тренером Серии А сезона-2021/2022.

56-летний итальянский специалист стал главным тренером «Милана» в 2019 году. «Россонери» стали чемпионами впервые за 11 лет.

«Милан» в сезоне-2021/2022 набрал 86 очков после 38 туров Серии А и опередил «Интер» в гонке за титул на два балла.