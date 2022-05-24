Зума признал свою вину в избиении кошки. Защитник «Вест Хэма» узнает приговор 1 июня

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума в ходе судебного заседания признал себя виновным в избиении своей бенгальской кошки. Об этом сообщает BBC.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых защитник «Вест Хэма» пинает свою кошку.

Футболист признал свою вину в двух случаях нарушения закона о защите животных на слушании в суде Темзы. Йоан, брат Зума, снимавший эти видео, признал свою вину в подстрекательстве.

Приговор Курту Зума будет вынесен 1 июня.

Прокурор Хейзел Стивенс сказала суду, что на видео было слышно, как Курт говорит, что намеревается убить кошку. Однако Стивенс заявила, что футболист готов понести ответственность за свои действия.

Адвокат игрока Тревор Берк подтвердил информацию о том, что «Вест Хэм» оштрафовал Зума на € 280 тыс. Также он упомянул тот факт, что футболист лишился крупной спонсорской сделки с немецким экипировщиком и не был вызван в сборную Франции.

Берк сказал, что его клиент ранее отличался безупречным характером и 9 благотворительных организаций по защите животных получили средства от штрафа его клиента.

По словам адвоката, после инцидента Курт Зума подвергся угрозам и оскорблениям на расовой почве, что «полностью изменило его жизнь».