«Вылет «Рубина» из РПЛ — это шок». Агент Лисаковича высказался о будущем игрока

Футбольный агент Томислав Живко, представляющий интересы нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича, высказался о будущем своего подопечного.

«Пока не поговорю с руководством «Рубина», ничего не могу сказать. Эти новости только что пришли, и сейчас тяжело что-то говорить. Но мы сами в шоке от того, как всё повернулось. Этого никто не мог предсказать, когда мы подписывали контракт с «Рубином». Кто мог знать, что произойдёт такая ситуация — что начнётся спецоперация, что легионеры уйдут и что «Рубин» вылетит из Премьер-Лиги? Это вообще шок. Если бы мне кто-то сказал об этом четыре месяца назад, мы бы сидели и смеялись над этим. Жалко, что так получилось, что Виталий пробивал этот последний пенальти.

Есть ли предложения по Лисаковичу? Интерес всегда есть, всегда есть звонки. Но пока ни с кем не разговаривали конкретно, потому что ждали, что произойдёт. Пока в шоке, ничего не могу сказать», — приводит слова Живко «РБ Спорт».

Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.

Звёздные легионеры, которых потеряла РПЛ: