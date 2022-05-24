Дюков прокомментировал возможный уход Хачатурянца с поста президента РПЛ
Поделиться
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на информацию о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Мне ничего не известно о будущем Ашота Хачатурянца в РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост президента Российской Премьер-Лиги по окончании сезона-2021/2022. Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.
Чемпионом России сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».
Комментарии
- 24 мая 2022
-
18:45
-
18:24
-
18:21
-
18:17
-
18:16
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:52
-
17:45
-
17:35
-
17:31
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:10
-
17:07
-
17:05
-
17:02
-
17:01
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:20
-
16:20
-
16:01
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
15:05
-
14:52
Партнерский контент