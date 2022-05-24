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Дюков прокомментировал возможный уход Хачатурянца с поста президента РПЛ

Дюков прокомментировал возможный уход Хачатурянца с поста президента РПЛ
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на информацию о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Мне ничего не известно о будущем Ашота Хачатурянца в РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост президента Российской Премьер-Лиги по окончании сезона-2021/2022. Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.

Чемпионом России сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

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