«Вот это рожа». Дзюба отреагировал на новый имидж Кокорина

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сменил имидж.
Футболист опубликовал фото на своей странице в социальных сетях, на котором предстал с белыми волосами. Комментарий под постом Кокорина оставил бывший форвард «Зенита» Артём Дзюба.
«Вот это рожа», — написал Дзюба и сопроводил надпись смеющимся эмоджи.
Фото: соцсети Александра Кокорина
Напомним, по итогам сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заняла седьмое место, набрав 62 очка, и гарантировала себе выход в Лигу конференций на следующий сезон. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» рассматривает возможность досрочного разрыва контрактного соглашения с Кокориным. В сезоне-2021/2022 31-летний нападающий принял участие в шести матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
- 24 мая 2022
-
18:45
-
18:24
-
18:21
-
18:17
-
18:16
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:52
-
17:45
-
17:35
-
17:31
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:10
-
17:07
-
17:05
-
17:02
-
17:01
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:20
-
16:20
-
16:01
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
15:05
-
14:52