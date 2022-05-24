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«Вот это рожа». Дзюба отреагировал на новый имидж Кокорина

«Вот это рожа». Дзюба отреагировал на новый имидж Кокорина
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сменил имидж.

Футболист опубликовал фото на своей странице в социальных сетях, на котором предстал с белыми волосами. Комментарий под постом Кокорина оставил бывший форвард «Зенита» Артём Дзюба.

«Вот это рожа», — написал Дзюба и сопроводил надпись смеющимся эмоджи.

Фото: соцсети Александра Кокорина

Напомним, по итогам сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заняла седьмое место, набрав 62 очка, и гарантировала себе выход в Лигу конференций на следующий сезон. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» рассматривает возможность досрочного разрыва контрактного соглашения с Кокориным. В сезоне-2021/2022 31-летний нападающий принял участие в шести матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

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