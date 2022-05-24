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Силкин заявил, что новый лимит на легионеров никак не поможет развитию российского футбола

Силкин заявил, что новый лимит на легионеров никак не поможет развитию российского футбола
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о введении нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023.

«Не знаю, нужно ли в командах по 13 иностранцев. Считаю, что нужно не более трёх-четырёх легионеров, которые действительно на голову лучше наших игроков. Неправильно, если иностранцы будут сидеть на лавке и получать деньги. Это никак не поможет развитию российского футбола! Ситуацию исправит только воспитание и подготовка своего резерва», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, согласно правилам нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков (ранее было не более восьми) и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми легионеров.

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