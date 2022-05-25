Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона АПЛ
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт лиги.
Немецкий специалист завоевал данную награду во второй раз в карьере. Первый раз Клопп выиграл её в 2020 году.
«Ливерпуль» завершил чемпионат Англии на второй позиции, набрав 92 очка. Чемпионом стал «Манчестер Сити», который набрал 93 балла.
Напомним, что Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 54-летний специалист выиграл с «красными» шесть трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке Лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Контракт Клоппа с английским клубом действует до 2026 года.
Комментарии
- 25 мая 2022
-
03:38
-
03:34
-
03:19
-
03:14
-
02:38
-
02:04
-
01:43
-
01:22
-
01:00
-
00:56
-
00:42
-
00:38
-
00:24
-
00:24
-
00:03
- 24 мая 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:45
-
23:26
-
23:22
-
22:59
-
22:54
-
22:44
-
22:35
-
22:34
-
22:16
-
22:13
-
21:53
-
21:41
-
21:20
-
21:13
-
21:09
-
21:05
-
21:03
-
21:00
Партнерский контент