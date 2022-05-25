Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт лиги.

Немецкий специалист завоевал данную награду во второй раз в карьере. Первый раз Клопп выиграл её в 2020 году.

«Ливерпуль» завершил чемпионат Англии на второй позиции, набрав 92 очка. Чемпионом стал «Манчестер Сити», который набрал 93 балла.

Напомним, что Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 54-летний специалист выиграл с «красными» шесть трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке Лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Контракт Клоппа с английским клубом действует до 2026 года.