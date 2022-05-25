Модрич высказался о продлении контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал продление контракта форварда Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен».

«Удивлен ли продлением контракта Мбаппе с «ПСЖ»? Нет, потому что мы ничего не знали. У меня не было никаких ожиданий. Об этом много говорили в течение года, но мы ничего не знали. Мы должны закрыть этот вопрос и не говорить больше об этом. У нас есть финал Лиги чемпионов, который является самым важным из всех. «Реал» будет продолжать быть на вершине, выше любого игрока. Нет необходимости повторять снова и снова, что у нас очень хорошая команда, много игроков, которые могут сильно вырасти, которые провели отличный сезон и, возможно, ценят то, что у нас есть — стать великими звёздами в будущем», — приводит слова Модрича Marca.

Ранее сообщалось, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал».

Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. По неофициальным данным зарплата француза в клубе по новому контракту будет составлять € 93 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым игроком мира.