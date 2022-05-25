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Полузащитник «Реала» Каземиро отреагировал на решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Каземиро отреагировал на решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»
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Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро высказался об отказе форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе перейти в мадридский клуб.

«Реал» — лучший клуб в мире, он базируется в лучшем городе для жизни. Но у каждого своё мнение и раз Мбаппе решил остаться в «ПСЖ», значит так тому и быть, я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Каземиро Mundo Deportivo.

Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивался 30 июня 2022 года.

Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе:

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал». Более того, утверждалось, что стороны уже согласовали контракт.

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