Полузащитник «Реала» Каземиро отреагировал на решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро высказался об отказе форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе перейти в мадридский клуб.



«Реал» — лучший клуб в мире, он базируется в лучшем городе для жизни. Но у каждого своё мнение и раз Мбаппе решил остаться в «ПСЖ», значит так тому и быть, я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Каземиро Mundo Deportivo.



Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивался 30 июня 2022 года.

Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе:

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал». Более того, утверждалось, что стороны уже согласовали контракт.