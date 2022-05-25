«СКА-Хабаровск» — «Химки»: хозяева открыли счёт

В первом стыковом матче чемпионата России сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» принимает подмосковные «Химки». Встреча в эти минуты проходит на стадионе имени Владимира Ленина. Счёт к 16-й минуте — 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «СКА-Хабаровск» — «Химки».

На 14-й минуте матча счёт открыл защитник «СКА-Хабаровск» Эммерсон. Нападающий хабаровчан Камран Алиев от угла поля выполнил навес в штрафную «Химок», а Эммерсон, продавив оппонента, головой направил мяч в сетку ворот.

Ответный стыковой матч чемпионата России «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках. Начало встречи — в 14:00 мск. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».