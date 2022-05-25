КДК РФС изучит поведение Григалавы и Лантратова в матче «СКА-Хабаровск» — «Химки»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение футболистов «Химок» в первом стыковом матче чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск» (0:1).
«КДК РФС запросил все необходимые документы официальных лиц, включая рапорты от главного арбитра и VAR. После изучения всех материалов будет принято решение о вынесении эпизодов во втором тайме с участием Гии Григалавы и Ильи Лантратова на заседание КДК, которое может состояться в пятницу», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, во время матча голкипер «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю. После игры Лантратов подошёл к болбою, извинился и подарил ему свою футболку.
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