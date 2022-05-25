Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС изучит поведение Григалавы и Лантратова в матче «СКА-Хабаровск» — «Химки»

КДК РФС изучит поведение Григалавы и Лантратова в матче «СКА-Хабаровск» — «Химки»
Комментарии

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение футболистов «Химок» в первом стыковом матче чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск» (0:1).

«КДК РФС запросил все необходимые документы официальных лиц, включая рапорты от главного арбитра и VAR. После изучения всех материалов будет принято решение о вынесении эпизодов во втором тайме с участием Гии Григалавы и Ильи Лантратова на заседание КДК, которое может состояться в пятницу», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, во время матча голкипер «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю. После игры Лантратов подошёл к болбою, извинился и подарил ему свою футболку.

«Ты что, *****? Ты что делаешь?!» Поражение «Химок» в стыках закончилось скандалом «Ты что, *****? Ты что делаешь?!» Поражение «Химок» в стыках закончилось скандалом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022