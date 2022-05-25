«Ты что, *****? Ты что делаешь?!» Поражение «Химок» в стыках закончилось скандалом

Главные лица – вратарь Лантратов и болбой из Хабаровска. Который, кажется, слишком явно симулировал.

В первом стыковом матче за место в РПЛ «СКА-Хабаровск» спокойно победил «Химки» — 1:0. Это удивительно, так как подмосковную команду считали фаворитом. Но все теории разбились, когда стало понятно, что на Дальний Восток не прилетела половина основы. И уже по ходу первого тайма было очевидно: «Химкам» очень тяжело. Соперник здорово оборонялся, забил с углового и после стал играть по счёту. Естественно, это раздражало и бесило гостей. И в середине второго тайма нервы сдали у вратаря Ильи Лантратова.

Парни, подающие мячи, делали это не так быстро, как хотел голкипер. В принципе, нормальная история, когда играешь в гостях и проигрываешь. Но Лантратов не сдержался. Когда он вновь не увидел мяча рядом с собой, то перепрыгнул через рекламный барьер и подбежал к болбою. Затем он выхватил мяч у него из рук, одновременно толкнув парня. Тот упал на землю так, будто это подкат шипами в кость. Хотя, судя по видео, ничего серьезного не случилось.

К нему тут же подбежали разминающиеся игроки «СКА-Хабаровска». Подняли на ноги и закричали вратарю.

«Ты что, ***** [дурак], *** [блин], а? Лантрат, ты что делаешь?!» – орали запасные в сторону вратаря на фоне свиста трибун.

Он обернулся и что-то ответил.

Илья Лантатов Фото: vk.com/fckhimki_official

Прошла ещё пара минут, и ситуация повторилась. Правда, в этот раз парня не дали в обиду, так как на месте оказался резервный судья. Илья вновь перепрыгнул барьеры, но столкновения не случилось. Ему бросили мяч с расстояния. Зато по ходу движения вратарь выдал несколько перлов:

«***, дайте мяч, *****», – кричал Лантратов.

«Убери ***** камеру, ублюдок» – поддержал партнёра подбежавший Григалава.

В итоге грузин получил жёлтую карточку за свою реплику. Поведение Лантратова оставили без внимания. После матча он извинился перед парнем.

Игорь Федотов Арбитр «Лантратова не удалили за толчок мальчика, потому что с его стороны не было агрессии. Плюс это матчи на вылет, начали бы потом кричать, что он это несерьёзно, что парень упал сам. Да, в матче чемпионата это было бы удаление, но тут для красной карточки нужно, чтобы было агрессивное действие, чтобы вратарь серьёзно толкнул болбоя» – сказал эксперт по судейству Игорь Федотов.

При этом глава комитета по этике Семён Андреев сообщил «Чемпионату», что вратарю могут грозить санкции РФС.

«Если поведение Лантратова будет записано в протоколе, то, скорее всего, КДК будет рассматривать эпизод. Если направят к нам, к руководству лиги или в РФС, то Комитет по этике РФС будет рассматривать», – сказал Андреев.