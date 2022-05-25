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«СКА-Хабаровск» – «Химки» – 1:0, стыковые матчи, вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя – подробности, видео

«Ты что, *****? Ты что делаешь?!» Поражение «Химок» в стыках закончилось скандалом
Дмитрий Зимин
«СКА-Хабаровск» – «Химки» – 1:0
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Главные лица – вратарь Лантратов и болбой из Хабаровска. Который, кажется, слишком явно симулировал.

В первом стыковом матче за место в РПЛ «СКА-Хабаровск» спокойно победил «Химки» — 1:0. Это удивительно, так как подмосковную команду считали фаворитом. Но все теории разбились, когда стало понятно, что на Дальний Восток не прилетела половина основы. И уже по ходу первого тайма было очевидно: «Химкам» очень тяжело. Соперник здорово оборонялся, забил с углового и после стал играть по счёту. Естественно, это раздражало и бесило гостей. И в середине второго тайма нервы сдали у вратаря Ильи Лантратова.

«Химки» потеряют место в РПЛ? Они в тяжёлом положении после первого стыкового матча. LIVE «Химки» потеряют место в РПЛ? Они в тяжёлом положении после первого стыкового матча. LIVE

Парни, подающие мячи, делали это не так быстро, как хотел голкипер. В принципе, нормальная история, когда играешь в гостях и проигрываешь. Но Лантратов не сдержался. Когда он вновь не увидел мяча рядом с собой, то перепрыгнул через рекламный барьер и подбежал к болбою. Затем он выхватил мяч у него из рук, одновременно толкнув парня. Тот упал на землю так, будто это подкат шипами в кость. Хотя, судя по видео, ничего серьезного не случилось.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
25 мая 2022, среда. 12:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Эммерсон – 14'

К нему тут же подбежали разминающиеся игроки «СКА-Хабаровска». Подняли на ноги и закричали вратарю.

«Ты что, ***** [дурак], *** [блин], а? Лантрат, ты что делаешь?!» – орали запасные в сторону вратаря на фоне свиста трибун.

Он обернулся и что-то ответил.

Илья Лантатов

Илья Лантатов

Фото: vk.com/fckhimki_official

Прошла ещё пара минут, и ситуация повторилась. Правда, в этот раз парня не дали в обиду, так как на месте оказался резервный судья. Илья вновь перепрыгнул барьеры, но столкновения не случилось. Ему бросили мяч с расстояния. Зато по ходу движения вратарь выдал несколько перлов:

«***, дайте мяч, *****», – кричал Лантратов.

«Убери ***** камеру, ублюдок» – поддержал партнёра подбежавший Григалава.

В итоге грузин получил жёлтую карточку за свою реплику. Поведение Лантратова оставили без внимания. После матча он извинился перед парнем.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
Арбитр

«Лантратова не удалили за толчок мальчика, потому что с его стороны не было агрессии. Плюс это матчи на вылет, начали бы потом кричать, что он это несерьёзно, что парень упал сам. Да, в матче чемпионата это было бы удаление, но тут для красной карточки нужно, чтобы было агрессивное действие, чтобы вратарь серьёзно толкнул болбоя» – сказал эксперт по судейству Игорь Федотов.

При этом глава комитета по этике Семён Андреев сообщил «Чемпионату», что вратарю могут грозить санкции РФС.

«Если поведение Лантратова будет записано в протоколе, то, скорее всего, КДК будет рассматривать эпизод. Если направят к нам, к руководству лиги или в РФС, то Комитет по этике РФС будет рассматривать», – сказал Андреев.

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