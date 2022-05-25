Широков — об уходе Оздоева: наверное, «Зенит» знает, что есть игроки лучше

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский «Зенит» покидает полузащитник Магомед Оздоев.
«Магомед неплохой игрок. Наверное, «Зенит» знает, что у них есть игроки лучше, раз его не продлили. Никто просто так не принимает решение. Он в последнее время мало играл. Для обоймы они, наверное, видят кого-то другого. Стоило дождаться решения по иностранцам? Наверное, руководство переговорило с легионерами, прежде чем не продлевать Магомеда. Значит, есть какие-то гарантии — никто не уедет. Плюс есть свои внутренние резервы», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Оздоев стал игроком «Зенита» в феврале 2018 года. Всего за санкт-петербургский клуб полузащитник провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. В составе «Зенита» Оздоев четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.
- 25 мая 2022
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