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Широков — об уходе Оздоева: наверное, «Зенит» знает, что есть игроки лучше

Широков — об уходе Оздоева: наверное, «Зенит» знает, что есть игроки лучше
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Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский «Зенит» покидает полузащитник Магомед Оздоев.

«Магомед неплохой игрок. Наверное, «Зенит» знает, что у них есть игроки лучше, раз его не продлили. Никто просто так не принимает решение. Он в последнее время мало играл. Для обоймы они, наверное, видят кого-то другого. Стоило дождаться решения по иностранцам? Наверное, руководство переговорило с легионерами, прежде чем не продлевать Магомеда. Значит, есть какие-то гарантии — никто не уедет. Плюс есть свои внутренние резервы», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Оздоев стал игроком «Зенита» в феврале 2018 года. Всего за санкт-петербургский клуб полузащитник провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. В составе «Зенита» Оздоев четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.

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