«Боялся, что выскочит из-за дерева и начнёт кричать». Джано вспомнил тренировки с отцом

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, как в детстве тренировался с отцом.

«Когда я решил завершить карьеру, сразу вспомнил отца. Он научил меня всему — сам был футболистом и тренером. До сих пор жалею, что он не застал момент, когда я нормально заиграл за «Спартак» и «Ростов».



Тренировки с папой никогда не забуду. Я родился в Кобулети, и каждое утро, около семи часов, мы шли на море. Там бегали по пляжу с мячом. Он учил меня чеканить: привязывал мяч к мешку картошки, который вешал мне на шею. Куда бы ни отбил – мячик отскакивал ко мне.



Папа привил мне близость с мячом, отсюда у меня такая техника. Но отец был очень строгий! Впервые в жизни он сказал мне «молодец», когда я забил за «Спартак» «Локомотиву».



Помню один случай: мне было восемь лет, мы должны были с утра пойти потренироваться – и в школу. Я проснулся, а папа ещё спал, потому что поздно приехал. Он сказал: «Иди один, сам знаешь, что делать». Я должен был побегать, размяться, выполнить все упражнения, но там был дождь, слякоть, и мне было так лениво! В итоге я еле-еле сделал половину, а по сути – дурака валял.



И оказалось, что папа стоял за деревом и наблюдал за мной. Как же он мне напихал! Этот пихач не забыть никогда. Сказал мне: «Если я завтра умру, то ты футбол бросишь? Только из-за меня его любишь?» Пригрозил отнять у меня мяч. После этого я понял, что игра ― моя жизнь. Потом я ещё несколько раз занимался один и каждый божий раз думал, что папа стоит за деревом. Боялся, что выскочит и начнёт кричать», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.