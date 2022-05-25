Гендиректор «Зенита» Медведев: Оздоев мог остаться в клубе, но выбрал другой путь

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об уходе полузащитника Магомеда Оздоева из клуба.
«Спустя практически пять сезонов, проведённых в лазурной футболке, нашу команду покинул полузащитник Магомед Оздоев. Постоянный игрок сборной, завоевавший семь титулов вместе с сине-бело-голубыми: четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка и двух Суперкубков России.
Оздоев — настоящее воплощение трудолюбия, честности и профессионального подхода к футболу. В условиях жесточайшей конкуренции с российскими и иностранными игроками он заслужил своё место в стартовом составе, в котором выходил на протяжении трёх лет. К сожалению, только тяжёлая травма смазала ему начало спортивного сезона-2021/2022. И даже несмотря на непростой восстановительный период, он выходил на поле, отдавал всего себя и забивал важнейшие голы в ворота соперников — чего стоит гол на последних минутах в ворота «Челси»!
Любящий футбол в себе, а не себя в нём, Магомед мог остаться в «Зените», но выбрал другой путь. От лица всего клуба желаю ему успехов в дальнейшей карьере!» — цитирует Медведева телеграм-канал «Зенита».
- 25 мая 2022
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