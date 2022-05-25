Лещенко, Чеботина и Maksim выступят на финале Кубка России

Пресс-служба Кубка России объявила имена артистов, которые выступят на финале Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
В решающем матче розыгрыша Кубка на поле, помимо футболистов, появятся певицы Люся Чеботина и Maksim, артисты Лев Лещенко и Григорий Лепс, а также хор Турецкого и оркестр Московского губернского театра.
Напомним, «Динамо» вышло в финал Кубка России сезона-2021/2022, обыграв владикавказскую «Аланию» (3:0). Финал состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.
Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».
- 25 мая 2022
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