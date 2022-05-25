«Зенит» выпустил видеоролик, посвящённый дню рождения клуба, Санкт-Петербурга и Петра I

«Зенит» выпустил видеоролик, посвящённый 97-летию клуба, 319-летию Санкт-Петербурга и 350-летнему юбилею Петра I.

«Основав столицу Российской империи, Пётр I взошел на Гром-камень и превратился в Медного всадника — молчаливого хранителя города. Зрители видеоролика получают возможность пройти сквозь эпохи и увидеть, как Пётр I незримо участвует в развитии Петербурга, появлении футбольного клуба «Зенит» и его успехах.



Сине-бело-голубые вспоминают ключевые события из истории города — строительство важнейших архитектурных сооружений, создание Русского географического общества, «Ленфильма», первую постановку «Руслана и Людмилы»; отдают дань великим личностям, жившим и работавшим в Петербурге: Мандельштаму, Блоку, Прокофьеву, Мусоргскому, Далю, Тургеневу, Лермонтову, Менделееву, Ломоносову, Жуковскому и многим-многим другим.



XX и XXI века проходят сквозь призму появления и развития футбола в нашем городе: от основоположника российского футбола Георгия Дюперрона, основания команды при ЛМЗ, её переименования в «Сталинец», а затем и в «Зенит», завоевания Кубка СССР, рекордной заполняемости стадиона имени Кирова, первого чемпионства и до современных успехов сине-бело-голубых — множества трофеев и статуса самой сильной и популярной команды России.



Это наш город! Это наша гордость!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

Посмотреть видео можно по ссылке.