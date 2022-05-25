«Зенит» поздравил фанатов с 97-летием клуба: мы самая популярная и сильная команда России
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Многократный чемпион Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» поздравил своих болельщиков с 97-летием клуба.
«25 мая футбольный клуб «Зенит» отмечает 97-й день рождения!
За 97 лет великой истории мы завоевали 24 трофея: девять Кубков чемпионов страны, пять национальных Кубков, семь Суперкубков страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.
«Зенит» – самая успешная, популярная и сильная команда страны, которую поддерживают миллионы болельщиков по всему миру.
С праздником, сине-бело-голубые!», – написано в сообщении «Зенита» в официальном телеграм-канале клуба.
В нынешнем сезоне санкт-петербургский «Зенит» за четыре тура до финиша Российской Премьер-Лиги оформил четвёртый чемпионский титул подряд.
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