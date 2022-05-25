«Зенит» поздравил фанатов с 97-летием клуба: мы самая популярная и сильная команда России

Многократный чемпион Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» поздравил своих болельщиков с 97-летием клуба.

«25 мая футбольный клуб «Зенит» отмечает 97-й день рождения!

За 97 лет великой истории мы завоевали 24 трофея: девять Кубков чемпионов страны, пять национальных Кубков, семь Суперкубков страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Зенит» – самая успешная, популярная и сильная команда страны, которую поддерживают миллионы болельщиков по всему миру.

С праздником, сине-бело-голубые!», – написано в сообщении «Зенита» в официальном телеграм-канале клуба.

В нынешнем сезоне санкт-петербургский «Зенит» за четыре тура до финиша Российской Премьер-Лиги оформил четвёртый чемпионский титул подряд.