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Лукаку, Магуайр, Фернандеш, Погба — в команде худших игроков АПЛ сезона-2021/2022 от ESPN

Лукаку, Магуайр, Фернандеш, Погба — в команде худших игроков АПЛ сезона-2021/2022 от ESPN
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Спортивное издание ESPN опубликовало команду худших игроков английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Условиями попадания в подборку стали невысокий уровень выступлений, несоответствие затраченных средств результату и травматичность.

Вратарь: Кепа Аррисабалага («Челси»);

Защитники: Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр (все – «Манчестер Юнайтед»), Хуниор Фирпо («Лидс Юнайтед»).

Полузащитники: Поль Погба, Бруну Фернандеш (оба – «Манчестер Юнайтед»), Н’Голо Канте («Челси»).

Нападающие: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Ромелу Лукаку («Челси»).

Напомним, чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», вторым в таблице финишировал «Ливерпуль». Помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в четвёрку лучших команд чемпионата также вошли лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Эти четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

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