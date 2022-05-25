Лукаку, Магуайр, Фернандеш, Погба — в команде худших игроков АПЛ сезона-2021/2022 от ESPN

Спортивное издание ESPN опубликовало команду худших игроков английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Условиями попадания в подборку стали невысокий уровень выступлений, несоответствие затраченных средств результату и травматичность.



Вратарь: Кепа Аррисабалага («Челси»);



Защитники: Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр (все – «Манчестер Юнайтед»), Хуниор Фирпо («Лидс Юнайтед»).



Полузащитники: Поль Погба, Бруну Фернандеш (оба – «Манчестер Юнайтед»), Н’Голо Канте («Челси»).



Нападающие: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Ромелу Лукаку («Челси»).



Напомним, чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», вторым в таблице финишировал «Ливерпуль». Помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в четвёрку лучших команд чемпионата также вошли лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Эти четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

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