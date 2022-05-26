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Де Хеа, Рюдигер, Эриксен, Салах — в сборной лучших игроков АПЛ от ESPN

Де Хеа, Рюдигер, Эриксен, Салах — в сборной лучших игроков АПЛ от ESPN
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ESPN опубликовал символическую сборную английской Премьер-лиги, включающую лучших игроков сезона-2021/2022.

Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Защита: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»).

Полузащита: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Кристиан Эриксен («Брентфорд»).

Атака: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»).

Напомним, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», набрав 93 очка. Второе место занял «Ливерпуль» (92). На третьей позиции финишировал лондонский «Челси» (74), а четвёртое место занял «Тоттенхэм» (71).

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