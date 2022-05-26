Винисиус прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «ПСЖ»
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Пари Сен-Жермен».
«ПСЖ» интересуется мной? Я намерен остаться в «Реале». Я близок к продлению контракта», — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо.
Текущее соглашение 21-летнего форварда с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Винисиус выступает за команду с 2018 года.
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В завершившемся сезоне бразилец сыграл за «сливочных» в 51 матче во всех турнирах, забив 21 гол, а также отдав 15 результативных передач.
Напомним, мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, набрав 86 очков. На второй позиции финишировала «Барселона» (73).
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