Сэвидж высказался по итогу финала Лиги конференций

Бывший игрок сборной Уэльса Робби Сэвидж прокомментировал победу «Ромы» (1:0) над «Фейеноордом» в финале Лиги конференций.
«Фейеноорд» был великолепен во втором тайме, но команде чего-то не хватало, чтобы взломать оборону «Ромы». Подуставшему «Фейеноорду» просто не повезло в матче, но и «Рома» в финале играла на невероятном уровне", — приводит слова Сэвиджа пресс-служба УЕФА.
Вчера, 25 мая, итальянская «Рома» в финале Лиги конференций сезона-2021/2022 обыграла нидерландский «Фейеноорд» (1:0) и стала победителем турнира.
Отметим, что «Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.
Победитель Лиги конференций напрямую выходит в следующую стадию Лиги Европы, но подопечные Жозе Моуринью обеспечили себе выход в ЛЕ посредством чемпионата Италии.
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