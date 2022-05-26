«Вест Хэм» не намерен выкупать у «Спартака» Алекса Крала

Руководство английского «Вест Хэм Юнайтед» не намерено активировать опцию выкупа у московского «Спартака» 24-летнего чешского опорного полузащитника Алекса Крала, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет в «Твиттере».
Также источник отмечает, что «Вест Хэм» воспользуется возможностью подписать арендованного у «Пари Сен-Жермен» голкипера Альфонсо Ареола.
В нынешнем сезоне чешский футболист отыграл по одному матчу в английской Премьер-лиги, Кубке Англии и Кубке лиги и не отметился результативными действиями. Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей и не отметился результативными действиями. Летом прошлого года Крал перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?
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