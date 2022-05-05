Два бывших игрока РПЛ вошли в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN

Два бывших игрока Российской Премьер-Лиги вошли в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN.
Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич, занимает в рейтинге шестое место, а бывший полузащитник «Спартака» Алекс Крал седьмое. Примечательно, что оба игрока являются одноклубниками по «Вест Хэм Юнайтед». Лидером рейтинга стал игрок «Челси» Ромелу Лукаку, который перешёл в лондонский клуб из «Интера».
Также в рейтинге фигурируют такие игроки, как Джейдон Санчо, Джек Грилиш, Деле Алли, Рафаэль Варан, Янник Вестергор, Брайан Хиль и Билли Гилмор.
31 августа 2021 года Влашич перешёл «Вест Хэм». Хорват дебютировал за «молотобойцев» 11 сентября 2021 года в матче 4-го тура Английской Премьер-лиги против «Саутгемптона» (0:0). 28 декабря 2021 года забил свой первый мяч за «Вэст Хэм» в матче 20-го тура АПЛ против «Уотфорда» (4:1)
Также 31 августа 2021-го Крал на правах аренды перешёл «Вест Хэм», арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22 с правом выкупа. Чех дебютировал за клуб 22 сентября 2021 года в гостевом матче 1/16 финала Кубка Английской футбольной лиги против клуба «Манчестер Юнайтед» (1:0) выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч. Первую игру в Английской Премьер-лиге провёл 28 декабря 2021 года в матче 20-го тура против «Уотфорда» (4:1) выйдя на 90-й минуте вместо Мануэля Лансини.
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